Covid-19 : la France franchit le seuil des 70 000 morts, avec 196 nouveaux décès lors des dernières 24 heures

Alors que le couvre-feu généralisé à 18 heures vient d'entrer en vigueur, la France franchit un triste cap : le nombre de morts dûs au Covid-19 dans le pays dépasse les 70 000 morts, avec 196 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé publique France publiés samedi 16 janvier. Au total, 70 142 personnes sont décédées des suites de la maladie, dont 48 783 à l'hôpital, précise l'agence nationale à l'occasion de son bilan quotidien.

Le nombre de nouveaux cas demeure stable mais toujours sur un plateau haut, avec 21 406 nouvelles contaminations, contre 21 271 annoncés la veille.

413 046 personnes vaccinées

Ce niveau élevé de circulation du virus a justifié aux yeux du gouvernement l'entrée en vigueur de ce couvre-feu à 18 heures sur l'ensemble du territoire français à compter de samedi.

Le ministère de la Santé a annoncé samedi que 413 046 personnes avaient jusqu'ici été vaccinées parmi les publics prioritaires, à savoir les personnes âgées en Ehpad ou en unité de soin de longue durée, les soignants, pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, et les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les établissements médicalisés et spécialisés.