Covid-19 : la France enregistre son troisième décès

La France a enregistré son troisième décès lié à l'épidémie de Covid-19, lundi 2 mars. "Un troisième décès d'une personne atteinte du Covid-19 en France. Il s'agit d'une femme de 89 ans, diagnostiquée début mars et hospitalisée dans les Hauts-de-France, à Compiègne (Oise)", fait savoir la journaliste Frédérique Prabonnaud, en duplex depuis le ministère de la Santé, à Paris.

On recense désormais 178 cas

"Ce troisième décès intervient après un premier décès du patient chinois à l'hôpital Bichat (Paris) et cet enseignant de l'Oise mort à la Pitié-Salpêtrière (Paris). On en saura sans doute un peu plus après le point de la direction générale de la Santé, qui devrait aussi confirmer que le nombre de cas positifs a augmenté : au moins 178 cas lundi soir", conclut-elle. La conférence de presse quotidienne consacrée au coronavirus doit devrait davantage d'informations.

