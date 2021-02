Covid-19 : la France dénombre 22 046 nouveaux cas en 24 heures contre 16 546 la semaine précédente

La tendance est à la hausse. Santé publique France a annoncé, dimanche 21 février, avoir recensé 22 046 nouveaux cas de Covid-19 en France en vingt-quatre heures. La semaine précédente, le dimanche 14 février, 16 546 nouveaux cas de Covid-19 avaient été recensés.

"Le nombre de cas détectés ne baisse plus. En moyenne on détecte 18 900 cas par jour, en légère hausse (+1%) sur une semaine", a commenté sur Twitter l'ingénieur qui a créé le site CovidTracker. "La France repasse au-dessus des 20 000 cas par jour en moyenne sur la semaine écoulée, pour la première fois depuis le 5 février. Ce nombre a augmenté de 9,2% en une semaine", a relevé un journaliste du Parisien qui suit avec attention les chiffres quotidiens.

Nombre de morts stable dans les hôpitaux

Santé publique France a recensé 3 392 personnes en réanimation en raison du Covid-19 et 25 464 personnes hospitalisées à cause de la même maladie. Dans le détail, 141 malades du Covid-19 sont entrés en réanimation lors des dernières vingt-quatre heures (contre 113 la semaine précédente). De plus, l'agence sanitaire a comptabilisé 593 nouvelles hospitalisations (contre 649 le 14 février).

Le nombre de décès reste assez stable : Santé publique France a dénombré 160 personnes morts l'hôpital, contre 167 il y a une semaine. Cela porte à 59 826 morts le nombre de morts dans les hôpitaux. Au total, 84 306 personnes sont mortes en France des suites du Covid-19 depuis le début de la pandémie.