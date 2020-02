Covid-19 : la France compte "30 à 40%" de touristes en moins, selon Bruno Le Maire

"Cela a évidemment un impact important pour l'économie française", a regretté le ministre de l'Economie et des Finances, lors d'un entretien avec CNBC dimanche.

La France, l'un des pays les plus visités au monde, voit déjà les conséquences du coronavirus Covid-19 sur son économie. Le pays compte "30 à 40%" de touristes en moins en raison de l'épidémie de pneumonie virale, a estimé le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, dimanche 23 février, dans une interview donnée à CNBC* (lien en anglais).

"Nous avons évidemment moins de touristes en France. 30 à 40% de moins que prévu", a déclaré le ministre au cours de cet entretien, réalisé en marge d'une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des pays du G20, à Riyadh (Arabie Saoudite). "Cela a évidemment un impact important pour l'économie française", a-t-il ajouté, soulignant le fait que la France accueille chaque année quelque 2,7 million de touristes chinois.

Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale a atteint 2 592 morts en Chine continentale lundi, après l'annonce de 150 morts supplémentaires, ont annoncé les autorités sanitaires. Plus de 77 000 cas de contaminations ont été recensés en Chine continentale depuis le début de l'épidémie, et quelque 1 500 autres ont été observés dans plus de 25 pays et territoires. D'après CNBC* (lien en anglais), ce contexte a conduit à l'annulation de plus de 200 000 vols.