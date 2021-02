Covid-19 : la France a détecté quatre premiers cas du variant identifié au Brésil

L'un de ces cas est "une femme qui revenait de Manaus au Brésil" et a transité par Sao Paulo, Francfort, Paris et Marseille, selon Olivier Véran.

Quatre premiers cas d'infection au variant du Covid-19 repéré au Brésil ont été détectés en France, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi 4 février, lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre, Jean Castex. On sait "depuis hier" qu'il y a "quatre cas de variant d'origine brésilienne", a-t-il déclaré.

L'un de ces cas est "une femme qui revenait de Manaus au Brésil" et a transité par Sao Paulo, Francfort, Paris et Marseille, a-t-il précisé. Les autres ont été identifiés dans le Var, le Haut-Rhin et à La Réunion.

"Le variant dit britannique a la particularité d'être plus contagieux, mais a priori pas plus grave", a rappelé Olivier Véran. Les variants sud-africain et brésilien "nous inquiètent encore davantage, d'abord parce qu'il existe moins de données sur les infections qu'ils entraînent, ensuite parce que certaines études tendent à montrer qu'il y a davantage de réinfections, et enfin parce que nous manquons d'éléments pour être pleinement sûrs que les vaccins seraient aussi efficaces sur ces variants", a-t-il souligné.

Jean Castex et Olivier Véran ont indiqué que les variants dans leur ensemble représentaient environ 14% de l'ensemble des tests positifs au Covid-19, selon une enquête menée sur la journée du 27 janvier, contre 3,3% les 7 et 8 janvier. A ce stade, il s'agit "essentiellement du variant d'origine anglaise", a précisé Olivier Véran.