Covid-19 : la fiabilité des autotests mise en cause

Peut-on se fier aux résultats d’un autotest ? Il repose sur le même principe que les tests antigéniques réalisés en pharmacie, mais leur fiabilité pose question. D’après la Haute Autorité de santé, les autotests détectent la présence du Covid-19 dans 80% des cas chez les personnes malades symptomatiques. C’est moins que pour les autres tests mais tout de même suffisant pour les utiliser, selon les spécialistes, surtout pour les enfants, qui devront en faire deux si un élève est infecté dans leur classe.

Respecter la notice

"Il est vrai qu’un autotest est un peu moins sensible qu’un test antigénique classique, qui lui-même reste moins sensible qu’un test PCR", confie le Pr Bruno Lina, virologue, membre du conseil scientifique. Mais le point faible de ces autotests reste la détection du virus sur les personnes asymptomatiques. D’après une étude suisse, ils ne seraient fiables que dans 44% des cas. Pour maximiser leur efficacité, il faut bien respecter la notice de l’autotest et notamment faire attention à enfoncer suffisamment l’écouvillon dans le nez.