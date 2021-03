Covid-19 : "La doctrine" c'est de fermer les écoles "en dernier" et "si c'était indispensable", dit Jean-Michel Blanquer

"On a toujours dit que l'école était ce qu'on devait fermer en dernier, autrement dit, il faut d'abord fermer tout le reste de la société et, en dernier, on fermerait l'école si c'était indispensable, c'est cela la doctrine", a affirmé Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, ce mardi 2 mars sur France Inter.

"Cette crise sanitaire (...) peut être une catastrophe éducative"

Face à l'épidémie, "l'école n'est pas une variable d'ajustement", elle est "fondamentale pour tous les enfants", a-t-il souligné. "C'est vrai que ça devient une exception française mais il y a tout lieu d'en être fier", a ajouté le ministre. "On voit les dégâts que cela fait sur les enfants quand ils n'ont pas école, pas uniquement en France, dans le monde entier et cette crise sanitaire, pour le monde, peut être une catastrophe éducative. J'essaie d'épargner cela à la France", a poursuivi Jean-Michel Blanquer.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, "il y a moins de problème [de risque de contaminations] à l'école qu'ailleurs", parce qu'"à l'école, les enfants respectent plus les gestes barrières que dans le reste de leur vie sociale". "À l'école, tout le monde est responsable et des mesures spécifiques sont prises", a-t-il assuré.