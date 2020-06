Covid-19 : la difficile guérison des malades

Gildas Thomas a toujours du mal à entrevoir le bout du tunnel. Contaminé à la Covid-19, il a officiellement réussi à guérir du virus. Pour autant, il ressent encore certains symptômes. Souvent fatigué, il souffre également d’essoufflement et de migraine alors qu’il est tombé malade il y a près de trois mois. L’hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine) propose d’accueillir les patients pour voir de quoi ils souffrent et surtout de proposer des pratiques à suivre pour réhabituer un corps chamboulé par le virus.

Une rechute ? Peu probable

Comme chaque jour, France 2 répond aux questions des internautes sur la crise sanitaire, grâce au hashtag #OnVousRépond. Dimanche 14 juin, c’est Régis Deray, chef du service de néphrologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris) qui s’en est chargé. "Après 70 jours avec la Covid, les symptômes reviennent. Est-ce une rechute ?", s’est interrogée une internaute. "Une rechute, probablement non. Par contre, ce problème est majeur et mondial. (...) On pense que c’est une réaction immunitaire, qui à distance, provoque une sorte d’inflammation chronique. Il va falloir qu’on regroupe ces informations."

