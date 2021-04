Covid-19 : la crainte de la propagation du variant brésilien

Le variant brésilien du Covid-19 touche de plus en plus de personnes au Brésil. La Guyane pourrait se retrouver en danger prochainement.

La situation sanitaire devient chaque jour plus problématique au Brésil. La pandémie de Covid-19 touche de plus en plus de personnes. Cela s’explique notamment par le développement d’un variant brésilien. Proche du Brésil, la Guyane pourrait être prochainement touchée par cette nouvelle souche du virus. Membre du Conseil scientifique Covid, le virologue Bruno Lina espère "des mesures pour freiner la circulation de ce virus là-bas".

L’Hexagone pas encore menacé par ce virus

Un variant brésilien qui ne s’est pas encore propagé dans le reste du territoire français en raison du variant anglais qui "bloque" son installation selon le journaliste et médecin Damien Mascret. "Il y a une sorte de compétition entre les souches virales et à partir du moment où une souche s’impose par rapport aux autres, parfois en raison de sa transmission qui est plus rapide, les autres ne peuvent pas s’installer", précise-t-il.