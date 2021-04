Covid-19 : la Corse, future destination test du passeport sanitaire

Un passeport sanitaire numérique sera testé d’ici la fin avril pour se rendre en Corse. Les intéressés sont mitigés. “C’est très bien pour moi qui fait beaucoup de déplacements”, estime un homme à l’aéroport de Bastia. "Le problème, c’est les personnes âgées qui n’ont pas accès à ce genre de technologie, ça va peut-être compliquer les voyages”, pense une femme.

Plus rapide et sûr

Pour être téléchargé dans l’application TousAntiCovid, les tests PCR obligatoires, ainsi que les certificats de vaccination sont d’abord certifiés par une plateforme gouvernementale. Un QR Code sera généré et c’est lui qui sera scanné par les autorités. Ce système comporte des avantages : il est infalsifiable et permet des contrôles aux frontières plus fluides. Pendant l’expérimentation, le passeport sanitaire ne sera pas obligatoire et la version papier toujours valable.