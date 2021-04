Covid-19 : la Corse, championne de France de la vaccination

Une galerie marchande aux portes d’Ajaccio, à Sarrola-Carcopino (Corse du Sud). L’emplacement est idéal pour ce centre de vaccination. Ici, le rythme est effréné : sept jours sur sept. "Quand la Corse est attaquée, elle répond collectivement et aujourd’hui c’est la guerre contre le virus et on a répondu de façon martiale", indique le Dr Michel Mozziconacci, co-responsable du centre de vaccination Baléone. Pompiers, infirmiers, médecins… tous les acteurs de santé sont sur le pont pour lutter contre le Covid-19.

21,1 % de vaccinés en Corse-du-Sud

Une mobilisation qui fait de la Corse la championne de France de la vaccination. En Corse-du-Sud, 21,1 % des habitants étaient vaccinés. L’entraide porte ses fruits : ici la maison de santé de Cargèse accueille la population de 33 communes isolées. Des habitants qui apprécient de ne pas avoir à se rendre à Ajaccio. Un succès essentiel : dans l’île, près de 40 000 résidents ont plus de 75 ans et sont donc particulièrement à risque.