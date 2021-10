Covid-19 : la Belgique confrontée à une nouvelle vague

La Belgique a connu une vie sans masque sanitaire, mais de courte durée. En Flandres, comme partout ailleurs dans le pays, les contaminations repartent à la hausse : +76% de cas positifs en une semaine seulement. En conséquence, le masque va devenir obligatoire dès le 1er novembre dans les lieux publics clos. Actuellement, 5 500 cas positifs sont détectés chaque jour en Belgique, un chiffre identique à la France, sauf que le plat pays est six fois moins peuplé.

"C’est mieux d’être prudent"

Alors, désormais, le pass sanitaire sera obligatoire dans les lieux culturels et les restaurants à partir du 1er novembre. Un mal pour un bien, selon les restaurateurs. "On voit tellement de gens qui viennent de partout que l’on ne sait jamais. C’est mieux d’être prudent. On ne doit pas fermer le restaurant, car ça c’est une catastrophe", confie Matthias Speybrouck, gérant du "Va et vient". Le mot d’ordre des autorités belges est de prévenir afin d’éviter les restrictions.