Covid-19 : la bataille entre les laboratoires pour développer un traitement contre le virus

Après le vaccin contre le Covid-19, les laboratoires travaillent pour trouver un traitement face au virus, pour empêcher les formes graves et les hospitalisations. Le point dans le 23h de franceinfo, dimanche 7 novembre.

Les pilules anti-Covid vont certainement ouvrir un nouveau chapitre dans la lutte contre le Covid-19. Comme pour le vaccin au début de la pandémie, la course est bien entamée entre les différents laboratoires. L’Américain Merck propose le Molnupiravir, qui se présente sous la forme d’un comprimé ou d’une gélule, et est à prendre dès l’apparition des premiers symptômes. L’objectif est d’empêcher la reproduction du virus dans l’organisme. Selon le laboratoire, le traitement, approuvé aux États-Unis et à l’étude en Europe, diminuerait de 50% les risques d’hospitalisations.

Des anticorps monoclonaux

Ensuite, il y a le Paxlovid de Pfizer. Son efficacité serait supérieure, avec une réduction de 90% des hospitalisations. Le laboratoire va soumettre une demande d’approbation aux États-Unis. AstraZeneca et Roche travaillent sur des anticorps monoclonaux, de synthèse, qui permettent de neutraliser le virus. La formule a été testée dans plusieurs pays et réduirait de 50% les formes graves. Cependant, il est uniquement sous forme d’injection, ce qui le rend plus lourd. Il est en cours d’analyse en Europe.