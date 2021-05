Covid-19 : la baisse du niveau épidémique est-elle due à la vaccination ?

En France, jeudi 6 mai, 5 231 patients sont en réanimation à cause du Covid-19, soit 171 de point que mercredi. Une amélioration qui serait due à la progression de la campagne de vaccination. "On s'aperçoit, grâce à des études qui ont été faites aux États-Unis, que le bénéfice est encore plus grand en début de campagne. Ça tombe bien en France, on est plutôt en début de campagne", explique le médecin et journaliste Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures de France 2.



Vacciner aussi les plus jeunes

L'élargissement de la vaccination aux plus jeunes fait partie de la stratégie de lutte contre la transmission du virus aux plus fragiles. "Au départ, on savait que les vaccins protègent contre les infections, donc on a voulu vacciner les plus fragiles, mais depuis qu'on sait qu'on évite aussi la transmission du virus, ça vaut la peine de vacciner les plus jeunes pour réduire la circulation du virus", résume le scientifique.