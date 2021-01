Covid-19 : la baisse des salaires des joueurs de foot, "une solution" qui ne peut être "généralisée", selon un spécialiste de l'économie du sport

Pierre Rondeau, professeur d’économie à la Sport Management School Paris, directeur de l’observatoire du sport de la fondation Jean Jaurès, a estimé mardi 12 janvier sur franceinfo que la réduction de salaire des joueurs "étaient une solution" alors que les clubs de football professionnels sont touchés de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19. Certains sont au bord de la faillite. Des négociations s’ouvrent mardi entre les clubs et les représentants de joueurs dans l’optique d’une baisse de salaire. "Cela me semblerait assez illusoire et même hypocrite de vouloir imposer une baisse totale et généralisée pour des footballeurs qui sont tous différents", dit-il.

franceinfo : Cette volonté de baisser les salaires de joueurs vous semble être une bonne option ?

Pierre Rondeau : Il est évident, quand on regarde les charges et les comptes de fonctionnement des clubs de foot, que les salaires pèsent énormément. On est à 55% en moyenne au niveau des charges pour les clubs de football professionnels et c'est monté à 70% pour certains clubs de Ligue 2. Donc, les salaires pèsent.

"Face aux baisses de recettes liées à la fois à la crise sanitaire et à la faillite de Mediapro, les clubs doivent absolument trouver des solutions pour réduire la voilure, pour réduire leurs dépenses, sinon ils sont à deux doigts de la faillite et du dépôt de bilan." Pierre Rondeau, professeur d’économie à franceinfo

Donc oui, réduire les salaires est une solution. Maintenant, et cela va être tout l'objet de la réunion d'aujourd'hui entre le syndicat des joueurs et les clubs. Maintenant, il faut trouver une bonne méthodologie. Il faut trouver une bonne entente, une bonne solution afin d’éviter les problématiques plus ou moins épineuses. Mais effectivement, c'est une solution. Il y en a d'autres, comme la régulation des transferts, comme la régulation du nombre de joueurs sous contrat. Mais oui, réduire les salaires apparaît comme l'une des possibilités parmi d'autres.

Le gendarme financier du football dit qu'il faut réduire de 30% cette masse salariale pour espérer retrouver un équilibre dans le monde du football. Pensez-vous qu'il y a la moindre chance qu'on y parvienne ?

Je suis très sceptique sur ce chiffre de 30% donné sans aucune démonstration, donné en considérant le foot français comme un tout. Au sein du football français, la Ligue 1 et la ligue 2, il y a une multitude de clubs professionnels, tous différents entre eux. On ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité le surpuissant Paris Saint-Germain avec un budget de plus de 650 millions euros et d'autres clubs comme Nîmes Olympique, comme Dijon, comme Angers ou comme Reims, qui sont bien plus faibles économiquement et dont les salaires pèsent finalement bien moins que les salaires de Neymar ou Mbappé au Paris Saint-Germain.

"Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des négociations de gré à gré au sein des clubs, entre les joueurs. Certains joueurs vont accepter de réduire leur rémunération de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, voire de 50%. Et d'autres, vont tout simplement refuser, jugeant qu'ils ne sont pas, on peut les comprendre, responsables de la situation." Pierre Rondeau

Ils vont refuser de payer les pots cassés, finalement, du choix des dirigeants. Rappelons-le, les dirigeants qui demandent de réduire les salaires des joueurs sont les mêmes qui ont signé l'accord avec Mediapro en 2018, sans demander la moindre garantie bancaire.

Quel est le salaire moyen pour les footballeurs français ?

Le salaire moyen est de 94 000 euros par mois. Mais c'est sûr que si on intègre les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont à 800 000 euros par mois de moyenne, forcément, globalement, cela grossit. Un autre élément intéressant à prendre en considération, c'est le salaire médian qui coupe en deux finalement le panel des footballeurs. 50% d'un côté, 50% de l'autre. Le salaire médian est à 34 000 euros. Le salaire minimum dans le football, c'est 3 500 euros et le salaire maximum, c'est Neymar avec 36 millions d'euros. Il y a énormément d'inégalités et je le répète, ça me semblerait assez illusoire et même hypocrite de vouloir imposer une baisse totale et généralisée pour des footballeurs qui sont effectivement tous différents.