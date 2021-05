Covid-19 : l'UE veut avoir cinq nouveaux traitements "efficaces" d'ici la fin 2021

L'Union européenne a dévoilé jeudi 6 mai des dispositions pour encourager le développement de traitements contre le Covid-19, notamment les symptômes persistants et handicapants des "Covids longs", en vue d'autoriser jusqu'à cinq nouveaux traitements "efficaces" d'ici la fin de l'année.

Bruxelles se propose de mettre sur pied d'ici juillet un mécanisme "pour soutenir les traitements les plus prometteurs, de la recherche pré-clinique jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché", a annoncé devant la presse la commissaire européenne à la Santé, Stella Kyriakides.

L'exécutif européen entend investir 90 millions d'euros dans les "études démographiques" et essais cliniques, mais aussi 5 millions pour améliorer la collecte des données des essais et autant pour analyser les processus de fabrication et identifier les éventuels "goulots d'étranglement".

"Les scientifiques disent qu'il est probable que le Covid devienne endémique, un virus qui circule parmi nous et avec lequel il faut vivre, comme la grippe, a expliqué Stella Kyriakides. Nous devons le contrôler et minimiser son impact."

Fighting the pandemic makes it necessary to have at our disposal safe and effective treatments to limit the need for patient hospitalisation, speed up recovery times, and reduce mortality.



This is why a #COVID19 Therapeutics Strategy is vital. https://t.co/joaDLO89zq pic.twitter.com/FjFWQBcEbg