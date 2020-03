Covid-19 : l'Italie face à l'épidémie

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le Covid-19. Lundi 2 mars, le dernier bilan fait état de 52 morts. En 24 heures, l'Italie a enregistré près de 400 nouveaux cas. "C'est effectivement ce qui inquiète : l'augmentation très importante du nombre de cas de contaminations, 1 835. Il faut préciser que l'Italie fait plus de mesures que la France. 20 000 personnes ont été testées. Mais maintenant, l'Italie fera comme la France puisqu'elle ne testera que les gens qui ont de vrais symptômes, pas seulement ceux qui ont de la fièvre", explique le journaliste Alban Mikoczy en duplex de Rome (Italie).

"Une situation jugée préoccupante" en Lombardie

Sur les 52 morts, 38 sont à déplorer en Lombardie, la région de loin la plus touchée. "Là-bas, la situation est jugée préoccupante", conclut le journaliste. Depuis de deux semaines, l'Italie est de plus en plus paralysée par l'épidémie de Covid-19. Certaines villes, surtout dans le Nord, sont totalement confinées. Les déplacements sont réduits, et les événements sportifs souvent annulés.

