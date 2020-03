Covid-19 : l'Italie bientôt coupée du monde ?

Près de 60 millions d'Italiens sont confinés à cause de l'épidémie de Covid-19 qui sévit dans le pays. Le pays se retrouve-t-il coupé de l'Europe et du monde ? "C'est une impression de plus en plus forte ici. Les compagnies aériennes British Airways, Easy Jet, Ryanair et Air France ont annulé tous leurs vols au départ ou à l'arrivée de l'Italie", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct depuis Rome (Italie).

Les Autrichiens font des contrôles stricts à la frontière avec l'Italie

Ce sentiment des Italiens d'être bloqués à l'intérieur de leur propre pays est renforcé par l'attitude de l'Autriche qui procède à des contrôles très stricts à la frontière. "Quant aux Italiens qui sont actuellement à l'étranger, c'est difficile pour eux d'entrer en Inde ou en Israël où ils sont systématiquement confinés", précise le journaliste. Près de 110 000 personnes sont contaminées dans le monde par le Covid-19.

