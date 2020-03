Covid-19 : l'impossible traque des fidèles de Mulhouse

Ce pourrait être le plus gros foyer de contamination du Covid-19 en France. Entre les 17 et 24 février, des milliers de membres de la communauté évangélique se sont retrouvés à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Parmi eux, au moins dix cas de contamination au nouveau coronavirus. "À cette époque, on ne pouvait imaginer de prendre de la distance comme on le fait maintenant", explique Nathale Schnobelen, qui fait partie des organisateurs de l'événement. Parmi les dix contaminés, cinq membres de la même famille. Trois autres malades vivent dans le village de Bernwiller (Haut-Rhin) et sont confinés depuis leur dépistage, lundi.

"C'est déjà trop tard"

D'autres malades possibles ? Oui, selon l'agence régionale de santé (ARS). Un homme originaire de Nîmes (Gard) a été testé positif. Le problème : les 2 200 personnes qui ont participé au rassemblement n'ont pas signé de registre. Difficile, dès lors, de connaitre leur identité. L'ARS a annoncé qu'elle ne chercherait pas à identifier les personnes ayant été en contact avec les malades connus. "C'est déjà trop tard, parce qu'on est déjà en phase épidémique", explique le directeur de l'ARS.

Le JT

Les autres sujets du JT