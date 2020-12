Covid-19 : l'immunothérapie "permet de désarmorcer le virus, désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose", explique le professeur Djillali Annane

Le professeur Djillali Annane, chef du service réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), co-signe, lundi 7 décembre dans le journal Le Monde une tribune appelant à autoriser l'immunothérapie. Il s'agit d'une piste pour lutter contre le Covid-19 avec l'apport rapide d'anticorps qui persistent quelques semaines, selon lui et d'autres médecins. "Ce traitement permet de désarmorcer le virus, désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose", déclare Djillali Annane sur franceinfo. Les signataires de la tribune expliquent notamment que "la perfusion de plasma de patients convalescents et hyperimmunisés contre le virus SARS-CoV-2 est un exemple d’immunothérapie passive".

franceinfo : L'immunotherapie, de quoi s'agit-il ?

Djillali Annane : Ce sont des moyens de défense contre le virus, des anticorps qui sont neutralisant et qui vont intervenir très précocement en repérant la spicule, c'est-à-dire la clé du virus pour entrer dans nos cellules. Ce traitement permet de désarmorcer le virus, désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose.

À qui peut s'adresser ce traitement ?

C'est un traitement qui doit être donné très tôt d'une part, et d'autre part, il n'est pas question de le donner à grande échelle puisque c'est un traitement en intraveineuse. Il faut le réserver aux personnes susceptibles de faire une forme grave, notamment les personnes âgées, surtout si elles souffrent d'obésité et d'hypertension artérielle.

Les objectifs du gouvernement d'ici le 15 décembre sont-ils réalisables ?

On a atteint un plateau et on espère tous qu'un rebond ne suive pas. Ce plateau persiste à un niveau élevé et donc ça incite à éviter tout relâchement. On continue d'avoir des admissions assez régulièrement pour des formes graves de la Covid-19. On voit bien qu'on n'est pas encore revenu à un niveau équivalent à celui de fin mai ou juin.

Est-ce que cela doit remettre en cause l'allégement des mesures sanitaires et du déconfinement la semaine prochaine ?

Je ne crois pas. On doit avoir un objectif sur le moyen terme, cet objectif, c'est de garder le contrôle sur l'épidémie le temps que la vaccination se généralise. Pour cela il faut utiliser tous les moyens dont on dispose. Malheureusement, aujourd'hui en France, nous sommes privés de l'utilisation de médicaments qui interviennent dans les formes pas encore grave avant l'hospitalisation. Donc, donnons-nous tous les moyens, ne restons pas complètement obnubilés par les chiffres et les mesures barrière.