Covid-19 : l'hôpital de Longjumeau est sous tension

Au septième étage de l'hôpital de Longjumeau (Essonne), le personnel soignant n'a aucune minute de répit : le service Covid est sous tension. En trois semaines, le nombre de patients positifs au virus a doublé. Les médecins et les infirmières sont épuisés. "Depuis un mois, le service est sous tension. Chaque sortie qu'on fait est déjà réservée depuis deux jours pour des patients qui attendent aux urgences. On n'en voit pas la fin", confie le docteur Sylvia Lamy, infectiologue.



Affluence aux urgences

La situation est critique dans tous les services concernés. Il n'y a plus qu'un seul lit disponible sur 23 en réanimation. Aux urgences, les patients continuent d'affluer. Le directeur de l'hôpital, Cédric Lussiez, peine à faire face. "On a neuf patients qui ont dormi sur un brancard, faute de place, cette nuit", déplore-t-il. En prévision des jours à venir, 28 nouvelles chambres Covid sont en train d'être aménagées sur un étage habituellement consacré au service de pédiatrie et aux bureaux.

