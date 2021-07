Covid-19 : l'hôpital de La Rochelle est de nouveau sous tension

C'est un hôpital au bord de la surchauffe : la semaine dernière, la réanimation du centre hospitalier de La Rochelle (Charente-Maritime) était vide. Lundi 26 juillet, ils ont sept patients, la plupart non vaccinés. La plus jeune n'a que 23 ans. "Les trois plus jeunes, (...) ce sont des patients sans facteur de risque, et évidemment non vaccinés", signale le Dr. Thierry Godeau, président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de La Rochelle. Les médecins sont inquiets, alors que les malades continuent d'arriver.

"C'est une vraie quatrième vague"







Au standard du SAMU, les appels Covid ont doublé en une semaine : des locaux, mais aussi beaucoup de saisonniers, sans médecin traitant dans la région. Il faut désormais parfois compter jusque 20 minutes d'attente. "Ce n'est pas un frémissement, c'est une vraie quatrième vague", commente le Dr. Sophie Perrotin, directrice médicale du SAMU de la Charente-Maritime. Problème, un quart du personnel de l'hôpital est en vacances. Une situation "très critique" selon le médecin, qui reconnait être "toujours à flux tendu".

Une réunion de crise a été organisée lundi 26 juillet avec les chefs de service, afin de faire le point sur les lits disponibles. Des déprogrammations d'opérations sont envisagées, mais la marge de manœuvre est réduite. La situation pourrait encore se compliquer avec l'obligation vaccinale des soignants.