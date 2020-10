Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire sera rétabli dans toute la France à partir du samedi 17 octobre

La nouvelle a été officialisée par un compte rendu du Conseil des ministres, publié quelques minutes avant l'intervention d'Emmanuel Macron consacrée aux nouvelles mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 : à partir du 17 octobre à minuit, l'état d'urgence sanitaire sera rétabli par décret sur l'ensemble du territoire national.

"Eu égard à sa propagation sur le territoire national, l'épidémie de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Elle justifie que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises", indique le compte-rendu du Conseil des ministres.

L'état d'urgence sanitaire avait déjà été décrété le 23 mars dernier. Cela avait permis de créer un cadre juridique pour prendre des mesures exceptionnelles pour freiner l'épidémie comme le confinement, décidé au printemps dernier. L'état d'urgence sanitaire avait pris fin sur la majorité du territoire le 10 juillet. Cette fois, le document de l'Elysée n'indique pas pour combien de temps l'état d'urgence sanitaire est déclaré. Cette annonce survient alors que le seuil des 1 500 patients traités en réanimation pour une infection au Covid-19 a été de nouveau franchi, lundi, pour la première fois depuis le 27 mai.