Covid-19 : l'épuisement des soignants de l'hôpital de Laon

Au centre hospitalier de Laon (Aisne), chaque jour depuis un an, les soignants respectent plusieurs fois le même geste : mettre un patient atteint du Covid-19 en détresse respiratoire sur le ventre, une manœuvre permettant de décomprimer les poumons et d'améliorer la respiration. Cette épreuve physique réclame du temps, et du monde. "On court d'une chambre à l'autre. Il nous faut quand même cinq à dix minutes pour un habillement correct. Je pense vraiment que la situation se dégrade", déplore le docteur Samir Lemgueres, médecin réanimateur au centre hospitalier de Laon.

La fatigue de la première vague

S'habiller, se déshabiller sans cesse, se laver les mains des dizaines de fois par jour, manipuler des patients lourdement atteints... Voici le quotidien du personnel de réanimation depuis la première vague. Actuellement, les malades du Covid occupent dix lits sur 12. Le virus n'a jamais vraiment laissé le service en repos. Certains en ont payé le prix, comme Sarah Vanpoulle, une infirmière de 28 ans : "En montant un patient au mois d'octobre, je me suis fait mal au dos. Je me suis retrouvée en arrêt, accident de travail. Je pense que c'est aussi la fatigue de la première vague". Dans le service, sur 30 infirmiers, cinq ont choisi de partir. Trop de stress, d'heures supplémentaires, d'accidents de travail... Mais pas assez de moyens.