Covid-19 : l'épidémie va-t-elle reprendre ?

Le covid-19 est moins abordé dans l'actualité et pourtant le virus circule toujours. Alors que la courbe était descendante depuis plusieurs semaines, la voilà qui repart à la hausse. Présent sur le plateau du 12/13, le médecin et journaliste Damien Mascret nous livre son analyse de la situation.

"C'est vrai qu'on voyait que la baisse commençait à ralentir mais elle repart vraiment à la hausse. Il y a déjà deux départements, la Bretagne et la Normandie qui sont repartis nettement à la hausse", souligne le médecin et journaliste Damien Mascret présent sur le plateau du 12/13 le 9 mars. Cette situation devrait suivre ailleurs car "si on regarde l'incidence hebdomadaire chez les moins de 10 ans, on voit bien que la reprise a commencé nettement dans sept régions, avec +30% voire +40%", précise-t-il.

Faut-il s'attendre à une sixième vague ?

"Pas de sixième vague mais probablement un rebond, c'est en tout cas ce que disent les modélisations", poursuit Damien Mascret. En cause, le port du masque qui n'est plus obligatoire dans les lieux à risque comme dans les bars. Mais il y a tout de même deux autres atouts importants. "D'abord il va faire moins froid, on va mieux aérer et on sera davantage dehors. (...) Deuxièmement, la vaccination a bien progressé et plus de 80% des plus de 65 ans ont désormais fait leur rappel", conclut-il.