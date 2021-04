Covid-19 : l'épidémie est-elle vraiment en train de régresser ?

La décrue de l'épidémie de Covid-19 a débuté, estime Olivier Véran. Dans les colonnes du Télégramme, mardi 20 avril, le ministre de la Santé a confirmé une légère diminution du nombre de nouveaux cas en France. Les mesures renforcées prises il y a deux semaines donnent-elles les résultats escomptés ? "Il y a des signes encourageants (...). Hier, lundi 19 avril, on recensait 32 214 personnes hospitalisées, c'est 106 malades de moins en sept jours", explique la journaliste Sandrine Aramon sur le plateau du 12/13, mardi.



Un taux d'incidence à la baisse, mais très élevé

Toutefois, 5 970 personnes sont actuellement présentes en réanimation, soit 1 % d'augmentation par rapport à la semaine dernière. Lundi, 449 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital. Concernant les taux d'incidence, "plus aucun département n'est considéré à risque faible. 353, tel est le nombre de cas par semaine pour 100 000 habitants. Il est à la baisse, mais reste très élevé", poursuit la journaliste. Dans le Val-d'Oise, on compte même 668 cas pour 100 000 habitants. Enfin, la France enregistre moins de cas positifs chaque jour. "32 721 tests positifs en moyenne chaque jour, en recul d'1,2 % en sept jours. Mais le chiffre est, là encore, à nuancer : on dépiste moins, certainement en raison des vacances et du confinement", précise Sandrine Aramon.