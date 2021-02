Covid-19 : l\'épidémie est-elle en train de régresser en Europe ?

La situation liée à l'épidémie de Covid-19 semble s'améliorer un peu partout en Europe. "En théorie le virus aime les saisons froides, donc en automne et en hiver il devrait augmenter. Mais à chaque fois, les pays prennent des mesures de restriction pour faire baisser cette courbe. C'est ce qu'avait fait la France au moment du deuxième confinement, le 30 octobre. C'est ce qu'a fait l'Allemagne aussi le 16 décembre", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 20 Heures, jeudi 11 février. Il ajoute également que le 12 janvier, le Portugal avait lui aussi agi pour casser cette courbe des contaminations.



La France derrière l'Allemagne et le Portugal

Qu'en est-il de la France ? "Malheureusement, on est derrière l'Allemagne et le Portugal en termes de restrictions. Quand on prend l'index de l'université de Johns-Hopkins, on était montés à 78 % lors du deuxième confinement", précise le médecin, tout en précisant qu'atteindre 100 % signifierait que le pays serait totalement à l'arrêt en raison de nombreuses restrictions. "Ensuite, on est redescendus à 63 %. Aujourd'hui, on peut dire que les mesures sont beaucoup plus légères que lors du deuxième confinement", poursuit Damien Mascret.

Le Portugal était quant à lui monté à 75 % pour redescendre à 73 %, et l'Allemagne demeure à 83 % de restrictions.

