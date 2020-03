Covid-19 : les indices boursiers plongent

Dans une salle de marché parisienne, les appels de clients inquiets face aux cours de la Bourse s'enchaînent. Lundi 9 mars à Paris, le CAC 40 a plongé de plus de 6% à l'ouverture. C'est le dernier épisode de deux semaines de fortes baisses. "En deux semaines, on est passé de 6 200 à 4700 points. C'est une très forte chute. On a effacé un an de hausse en deux semaines", constate Yannick Beaujeu, chargé de clientèle privée chez Saxo Bank.



Le Covid-19 grippe l'économie mondiale

Partout dans le monde, les signaux sont au rouge. Les bourses dévissent, comme à Francfort (Allemagne) ou encore à Tokyo (Japon), la faute à un cocktail explosif. D'un côté, une guerre du pétrole entre Russie et Arabie Saoudite qui a fait chuter le prix du baril de 25%, du jamais vu depuis la première guerre du Golfe en 1991. De l'autre, l'épidémie de Covid-19, qui grippe l'économie mondiale et panique les investisseurs.

