Covid-19 : l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée par les contaminations

S. Soubane, N. Fleury, J. Massard, C. Exbrayat, C. Gindre

S. Soubane, N. Fleury, J. Massard, C. Exbrayat, C. Gindre France 3 France Télévisions

Dans un service de médecine de l'hôpital du Gier à Saint-Chamond (Loire), spécialement transformé en unité Covid, 75 lits sont déjà presque tous occupés. Ici, le flux de patients Covid augmente, tout comme l'inquiétude des soignants. "On arrive bientôt à saturation. On s'attendait pas à une telle deuxième vague. Là, on arrive, en terme de nombre de patients Covid+, au plus haut de ce qu'on a eu sur la première vague", déplore Maxime Bataillard, responsable du service Covid.

2 364 malades hospitalisés dans la région

Sur les six métropoles les plus touchées par la maladie en France, quatre se trouvent en Auvergne-Rhône-Alpes : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Grenoble (Isère), Lyon (Rhône), et Saint-Étienne (Loire), en tête avec 798 cas pour 100 000 habitants. Au total, 2 364 malades sont hospitalisés dans la région. Selon le Dr Pascal Crépey, épidémiologiste, le Covid se transmettrait plus facilement dans certaines villes : "Aujourd'hui, les variations que l'on observe sont très certainement à la fois liées à des clusters locaux, à la démographie, au niveau de l'implication de la population."

Le JT

Les autres sujets du JT