Covid-19 : l'Aube affiche l'un des taux de contamination les plus bas de France

L'épidémie de Covid-19 continue de refluer en France, et particulièrement dans le département de l'Aube, où tous les indicateurs sont au vert. Le nombre de contaminations, d'hospitalisations et de personnes en réanimation a été divisé par deux en un mois.

Le Covid-19 sera-t-il bientôt un mauvais souvenir dans le département de l'Aube ? Alors que les chiffres de l'épidémie continuent de diminuer en France, le département enregistre l'un des taux de contamination le plus bas de France. De bons résultats qui n'étonnent pas certains habitants de Nogent-sur-Seine. "On est peut-être plus prudents, on se protège peut-être plus", estime une femme, installée en terrasse.

Des habitants vigilants

Les contaminations, hospitalisations et réanimations ont été divisées par deux en un mois dans le département. Des indicateurs qui donnent le sourire aux commerçants, même s'il n'est pas encore question de baisser la garde. "Il faut continuer quand même à se protéger, justement pour que l'épidémie continue de ralentir. On a quand même peur en étant dans le commerce", explique une coiffeuse. Dans l'Aube, près de la moitié de la population a reçu une première dose de vaccin contre le Covid-19.