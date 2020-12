Covid-19 : l'Allemagne se dit en capacité de vacciner 60 millions de personnes

La campagne de vaccination nationale commencera dimanche prochain par les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite avant de s'étendre à de plus larges pans de la population à partir du 4 janvier.

À Berlin, deux anciens aéroports ont été transformés en centre de vaccination contre le Covid-19 mais aussi un vélodrome ou encore une salle de concert. La capitale allemande vient tout juste de terminer la construction express de six espaces géants pouvant accueillir jusqu’à 20 000 personnes par jour, y compris le week-end. L’Allemagne en a construit 442 sur son territoire. Chaque région en a la pleine responsabilité, de la construction à la gestion. Ce dispositif est complété par des équipes mobiles pour aller dans les endroits les plus reculés ou dans les maisons de retraite.

La campagne de vaccination nationale commencera dimanche 27 novembre par les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite. Ce n’est qu’à partir du lundi 4 janvier que de plus larges pans de la population, à commencer par les personnes âgées et fragiles, pourront être vaccinés.

60 millions de vaccinations potentielles

"Le pays a provisionné 136 millions de dose du vaccin, pour partie déjà reçues ces toutes dernières heures, la suite viendra au fur et à mesure de la production, assurait lundi 21 décembre un porte-parole du gouvernement. Soit avec deux injections nécessaires la possibilité de vacciner autour de 60 millions de personnes, un nombre suffisant pour atteindre le taux d’immunité dans la population."

Et comme pour constater que tout était fin prêt, le président allemand, Franck-Walter Steinmeier, a visité l’un des centres de vaccination de Berlin, ce lundi. Il faut suivre un circuit, tout est fléché, depuis la vérification de votre identité jusqu’à la vaccination, Cela doit prendre une heure au total. L’injection est précédée d’une consultation médicale et au bout du parcours une salle d’attente et de repos attend le patient pour vérifier que tout s’est bien passé.