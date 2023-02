Covid-19 : jusqu'à 18 mois de prison pour trois biologistes médicaux, reconnus coupables d'avoir falsifié des tests

Les biologistes ont été condamné notamment pour "mise en danger de la vie d'autrui". Ils ont délivré près de 500 tests négatifs, qui n'avait en réalité pas été analysés.

Trois biologistes médicaux ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Nice, lundi 20 février, à des peines de huit à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir délivré en 2020 près de 500 tests Covid négatifs, sans avoir en fait effectué les analyses.

Le tribunal les a reconnus coupables de "mise en danger de la vie d'autrui" et "d'établissement d'attestation ou de certificat inexacts". Ils étaient initialement poursuivis pour faux et usage de faux. Ils ont par ailleurs été relaxés des faits d'escroquerie à l'encontre d'un organisme public.

Des interdictions professionnelles également prononcées

Le principal prévenu, un pharmacien biologiste, a été condamné, outre ses 18 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 15 000 euros et une interdiction d'exercer son activité professionnelle pendant trois ans. Son père, lui aussi pharmacien biologiste, a été condamné à huit mois avec sursis, 5 000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle. Tous deux ont indiqué à l'issue du délibéré renoncer à faire appel. Le dernier prévenu, un médecin biologiste, a été condamné à 10 mois avec sursis, 7 000 euros d'amende et un an d'interdiction professionnelle.

L'enquête avait débuté après une dénonciation aux douanes et la découverte lors de perquisitions de 497 tests officiellement négatifs, délivrés en septembre et octobre 2020 à des patients du laboratoire Eurofins à Montauroux (Var), Peymeinade et Nice (Alpes-Maritimes).