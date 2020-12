Covid-19 : Joe Biden sera vacciné en public lundi

A 78 ans, il veut montrer l'exemple. Joe Biden sera vacciné contre le Covid-19 le lundi 21 décembre, a annoncé la porte-parole du président élu des Etats-Unis, vendredi 18 décembre. "Ce lundi, le président élu Joe Biden et [son épouse] la docteure Jill Biden recevront une première dose du vaccin Pfizer dans [l'Etat du] Delaware", a déclaré Jen Psaki.

La porte-parole a précisé que l'événement se ferait "en public" afin de faire passer le message que le vaccin est "sûr". La future vice-présidente, Kamala Harris, sera vaccinée la semaine suivante.

Mike Pence, l'actuel vice-président des Etats-Unis, s'est vu administrer, vendredi, le vaccin de Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 en direct devant les caméras de télévision. Il s'est dit "heureux d'avoir reçu ce vaccin sûr et efficace" et a assuré n'avoir "rien senti". "Nous sommes réunis ici ce matin dans le but de renforcer la confiance" dans ce vaccin, a-t-il poursuivi.