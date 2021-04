Covid-19 : Jean Castex présente l'évolution de l'épidémie en Europe dans un graphique qui oublie de mentionner la France

Si l'épidémie reste effectivement active dans les autres pays européens, la France est le pays qui enregistre le plus de cas par million d'habitants depuis le 17 mars, selon le site Our Wold in Data.

L'image a fait réagir les internautes. Jean Castex a profité de la conférence de presse sur l'épidémie de Covid-19, jeudi 22 avril, pour faire une "comparaison européenne" de la situation épidémique. Pour appuyer sa démonstration, le Premier ministre s'est appuyé sur un graphique présentant l'évolution du nombre de nouveaux cas par million d'habitants chez nos voisins européens (Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni), sauf que ce graphique ne présentait pas la courbe de la France.

Une "comparaison européenne", mais sans la France. ‍♂️

Du coup ça donne ça, la France est au même niveau que les Pays-Bas (les pics des dernières semaines s'expliquent par les incidents techniques ayant impacté les remontées de données). #Covid19 pic.twitter.com/0gvxmQQTyh — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) April 22, 2021

"On voit bien du reste que l'épidémie reste active chez plusieurs de nos voisins européens", a ainsi avancé le chef du gouvernement. "Je pense notamment aux Pays-Bas ou à l’Allemagne, où l’épidémie progresse à nouveau légèrement depuis deux semaines, et ce, en dépit de mesures de freinage strictes qui s’appliquent depuis plus de quatre mois déjà", a-t-il poursuivi.

Si l'épidémie reste effectivement active dans les autres pays européens mentionnés dans le graphique, l'ajout de la courbe française aurait permis de constater que la France a été le pays qui a enregistré le plus de nouveaux cas par million d'habitants du 17 mars au 21 avril, selon le site spécialisé Our World in Data. Les Pays-Bas dépassaient légèrement la France mercredi et jeudi.