Covid-19 : Islande, Pologne, Belgique… ces pays qui allègent les restrictions

Ambiance relaxante en Islande. Le pays possède le taux d’incidence le plus faible d’Europe, alors le gouvernement a encore levé certaines restrictions sanitaires. Il est désormais possible de se prélasser dans les sources d’eau chaude. "Je pense que l’on est resté cinq heures le jour de la réouverture", confie une baigneuse. Les Islandais peuvent également retourner transpirer à la salle de sport. Après l’effort, le réconfort pour déguster une petite mousse dans un bar de Reykjavik, comme un air de retour à la vie d’avant.

Stations de ski rouvertes en Pologne

En Pologne, les stations de sports d’hiver font le plein. Dans la chaîne montagneuse des Tatras, les skieurs ont le sourire. L’allégement des restrictions concerne les hôtels, musées, cinémas, théâtres et piscines. Et ce jusqu’au 26 février. En Belgique, les habitants peuvent depuis plusieurs jours se faire raccourcir les cheveux. En Autriche, depuis le début de la semaine, les amoureux de culture peuvent retourner au musée à condition de porter un masque avec la norme FFP2 et de respecter une jauge d’une personne pour 20 m². Magasins et écoles ont également rouvert. Malgré tout, certaines régions comme le Tyrol restent en état d’alerte en raison de la présence du variant sud-africain.

Le JT

Les autres sujets du JT