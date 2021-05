Covid-19 : incontournables de l'été, le passe sanitaire et l'application TousAntiCovid

C. Tixier, A. Guille-Epée, J. Delage, A. Zouioueche, N. Fleury, C. Cormery, Y. Kadouch

Alors que l'été se rapproche, le passe sanitaire va devenir incontournable pour voyager en Europe et participer à tout rassemblement de plus de 1 000 personnes. L'outil entre en fonction le 9 juin et sera intégré à l'application TousAntiCovid.