Covid-19 : "Il y a un consensus pour rembourser la dette, mais pas tout de suite”

“Ce qui est nouveau dans le rapport de la commission sur l’avenir des finances publiques, c’est qu’il y a un certain consensus qui se dégage aussi à l’Assemblée nationale sur le fait qu’il faut rembourser la dette Covid, et non l’annuler, mais pas tout de suite”, régit mardi 23 mars Etienne Lefebvre, rédacteur en chef aux Echos. “Il y a un certain consensus aussi pour dire qu’il ne faut pas cantonner la dette, la mettre dans une caisse publique et créer ou augmenter un impôt dédié”, ajoute-t-il. “Il ne faut pas faire d’austérité trop tôt et laisser rebondir la croissance.”

Le rapport Arthuis pessimiste

Pour Christophe Ramaux, membre des Economistes atterrés, “ce qui en ligne de mire dans le rapport Arthuis, c’est la baisse des dépenses”. “Quand l’Etat dépense 100 milliards d’euros, ceux qui construisent versent des salaires qui vont être dépensés. C’est ce qu’on appelle les effets multiplicateurs et le rapport n’en a pas tenu compte”, déplore l’économiste. L’ancien ministre “Jean Arthuis rappelle qu’il y a des limites aux dépenses, c’est son rôle. Le rapport Arthuis retient comme hypothèse qu’on ne rebondira pas vraiment", conclut Etienne Lefebvre.