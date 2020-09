Covid-19 : "Il y a un besoin de soutien de toute urgence" aux personnels des Ehpad, alerte l’Association des directeurs au service des personnes âgées

Jean Castex a annoncé 2 000 recrutements supplémentaires au sein de l'Assurance maladie pour réaliser le traçage des cas de Covid-19, mais pas de créations d'emplois pour les Ehpad et services à domicile.

L’Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA) a demandé vendredi 11 septembre sur franceinfo un "soutien de toute urgence" aux personnels des Ehpad et des services à domicile "par des créations d'emplois", après les annonces du Premier ministre Jean Castex à l'issue du conseil de défense consacré au Covid-19.

Pascal Champvert, le président de l'AD-PA, n'a "pas de critiques" à faire au Premier ministre sur son appel au civisme des Français. Mais il a "une critique majeure à faire sur ce qu'il n'a pas dit". "Quand j'ai entendu la création de 2 000 postes, je me suis dit, ce n'est pas énorme, mais peut-être que c'est pour donner un coup de pouce dans les établissements et les services à domicile. Malheureusement, il n'y a rien là-dessus", a déploré le président de l'AD-PA. Jean Castex a annoncé la création de "2 000 recrutements supplémentaire au sein de l'Assurance maladie pour réaliser le traçage" des cas de Covid-19.

Pascal Champvert a donc tenu "à tirer la sonnette d'alarme de façon très forte et très solennelle. Les équipes dans les établissements, dans les services à domicile, sont épuisées. Les vacances n'ont pas suffi. La charge émotionnelle et la charge de travail ont été trop lourdes."

Il faut aider les équipes, car nous allons être dans une situation intenable.Pascal Champvert, le président de l'AD-PAà franceinfo

Il a évoqué le cas d'un établissement qui ne dispose plus que d'une seule infirmière. "On va faire quoi quand il n'y aura plus d'infirmières parce qu'elles seront en maladie ou qu'elles seront en train de garder leurs enfants ou qu'elles ne pourront pas travailler ? On va faire comment ?, s'interroge-t-il. Il y a un besoin de soutien de toute urgence par des créations d'emplois dans les établissements, dans les services à domicile."

S'il ne se dit pas inquiet sur le bon respect des gestes barrières dans la population en général, Pascal Champvert a fait part de sa "grande inquiétude sur le fait que les personnes âgées qui ont besoin d'être aidées au quotidien, le sont par des équipes épuisées et encore plus en sous-effectif qu'antérieurement. Et là, il y a un danger majeur."