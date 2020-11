Covid-19 : il faut avoir "une véritable stratégie à l'échelle nationale" pour éviter la saturation des hôpitaux estime le président de Samu-Urgences de France

Alors que l'épidémie de coronavirus Covid-19 touche de plus en plus de Français, François Braun, président de SAMU-Urgences France, a plaidé samedi 7 novembre sur franceinfo pour une "véritable stratégie à l'échelle nationale" afin d'éviter la saturation des hôpitaux. "Comme les régions sont dans des situations différentes, il faut sans arrêt adapter et arriver à transférer vers la région qui, à un instant T, a une saturation un peu moindre", explique-t-il.

François Braun prend l'exemple de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'une des plus touchées par la deuxième vague de l'épidémie. Il espère qu'elle "va arriver sur un plateau, peut-être avant les autres, et puis redécouvrir des capacités d'ici une semaine à quinze jours." La stratégie à mettre en place doit aussi se jouer "à l'échelle européenne, comme au printemps", estime François Braun qui note "qu'on commence à faire quelques transferts avec nos collègues allemands".

''C'est un véritable casse-tête''

La saturation des hôpitaux n'est pas seulement visible dans les services de réanimation selon lui : "On en parle un peu moins, mais là aussi, c'est un véritable casse-tête. On met moins de patients en réanimation, par contre, lorsqu'ils sont en réanimation, ils sont tout aussi graves que ceux de la première vague et vont y rester longtemps", constate-t-il.

Il faut "essayer à tout prix d'éviter d'avoir des malades'', ''mais aussi d'éviter que ces malades aillent à l'hôpital et de favoriser leur prise en charge à domicile avec nos collègues généralistes" conclut François Braun.