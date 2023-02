Covid-19 : Hong Kong devient l'un des derniers territoires à supprimer le port du masque obligatoire

A compter du 1er mars, le masque ne sera plus requis en intérieur et en extérieur.

C'était l'un des derniers territoires à avoir maintenu le port du masque aussi longtemps pour lutter contre la propagation du Covid-19. Hong Kong a annoncé, mardi 28 février, la fin du port obligatoire du masque en extérieur comme en intérieur. Cette mesure avait été imposée il y a trois ans dans la métropole, et a été maintenue près de 1 000 jours.

"J'annonce que l'obligation du masque sera complètement supprimée à partir de demain 1er mars, y compris à l'intérieur, à l'extérieur et dans les transports en commun publics", a détaillé le chef de l'exécutif hongkongais, John Lee. Les hôpitaux et les maisons de retraite pourront mettre en place leurs propres restrictions. Le masque était jusqu'ici requis dans la quasi-totalité des lieux publics, pour tout individu âgé de plus de 2 ans, sous peine d'une amende de 10 000 dollars hongkongais (1 200 euros).

"Retour total à la normalité"

"Avec la suppression du port du masque requis, nous commençons [un retour] total à la normalité. Et cela sera très bénéfique au développement économique", a ajouté John Lee. Les experts en santé publique s'interrogeaient de plus en plus sur la nécessité d'imposer le port du masque dans une ville où plusieurs vagues d'infections au Covid-19 ont sans doute apporté un haut niveau d'immunité.

Les entreprises et autres professionnels du tourisme ont aussi estimé que le masque portait atteinte à l'image globale de la ville. L'exécutif tente de démontrer que Hong Kong a repris ses activités habituelles, John Lee ayant promis d'accueillir les visiteurs "sans isolement, sans quarantaine et sans restrictions" lors du lancement de la campagne "Hello, Hong Kong" début février.