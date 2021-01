Covid-19 : hausse des contaminations chez les plus jeunes

Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés parmi les enfants de l’école de Dargnies, dans la Somme. Un membre du personnel est également touché. Les locaux ont été désinfectés, mais la cantine et la garderie sont temporairement fermées, une décision radicale assumée par le maire. "Les parents ont plutôt réagi positivement par rapport à la réactivité, ajoute Benoît Ozenne. Après, bien sûr, les parents qui travaillent sont vraiment bien embêtés." Face à cette nouvelle menace, les habitants sont nombreux à se faire tester dans la commune.

Hausse de la circulation du virus dans les écoles

La circulation du virus augmente chez les plus jeunes et la fermeture des cantines scolaires est de nouveau en discussion. Devant un collège de Marseille (Bouches-du-Rhône), les parents ne sont majoritairement pas favorables et craignent le "mouvement" devant les écoles et établissements. Ces dernières semaines, le taux de positivité chez les plus jeunes est passé à 10%, contre 6,4% pour l’ensemble de la population.

