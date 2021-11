Covid-19 : Guadeloupe, Pays-Bas, Autriche... Les manifestations contre les restrictions sanitaires s'intensifient

Des dizaines de milliers de manifestants à Vienne, de nouvelles émeutes aux Pays-Bas, des scènes de pillages en Guadeloupe... Les manifestations s'intensifient contre les mesures sanitaires décidées pour endiguer une reprise de l'épidémie de Covid-19. En Europe, mais pas seulement.

En Guadeloupe, des barrages, pillages et incendies

Sur l'île, la mobilisation des opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire des personnels soignants a viré à la violence ces derniers jours. Dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'un couvre-feu venait d'être instauré, des pharmacies et des commerces de téléphonies ont notamment été visés par les émeutiers. Puis dans la nuit de samedi à dimanche, des policiers et gendarmes ont été visés par des tirs, faisant un blessé léger, a appris France Télévisions de source policière. Selon le parquet de Pointe-à-Pitre, seize personnes ont été interpellées et cinq d'entre elles ont été placées en détention.

Après cette nouvelle nuit de pillages et d'incendies, les blocages routiers ont repris samedi. L'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), en pointe de la contestation qui secoue l'île, a appelé dans un communiqué "à poursuivre la mobilisation et à renforcer les piquets".

Le gouvernement a également envoyé des renforts sur l'île. Une cinquantaine de membres du GIGN et du Raid sont attendus, en complément des 200 policiers et gendarmes déjà sur place. Ces renforts doivent arriver dès dimanche, selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, interviewé par Europe 1, CNews et Les Echos.

(CARLA BERNHARDT / AFP)

Aux Pays-Bas, en partie reconfinés, des émeutes urbaines

Au lendemain de violences à Rotterdam, où 51 personnes ont été arrêtées et trois blessées par balle, des manifestations contre les restrictions sanitaires ont de nouveau viré à l'émeute samedi soir aux Pays-Bas. A La Haye, ville où siège le gouvernement néerlandais, cinq policiers ont été blessés et au moins sept personnes arrêtées. Des violences ont également éclaté à Urk, petite ville protestante du centre du pays, et dans plusieurs localités de la province du Limbourg, dans le sud.

Les Pays-Bas ont réintroduit un confinement partiel pour faire face à une flambée de cas de Covid-19, avec une série de restrictions sanitaires touchant notamment le secteur de la restauration, qui doit fermer à 20 heures. Le gouvernement projette désormais d'interdire certains lieux aux non-vaccinés, notamment les bars et les restaurants. En janvier, les Pays-Bas avaient déjà connu leurs pires émeutes depuis quatre décennies, y compris à Rotterdam, après l'entrée en vigueur d'un couvre-feu.

Emeutes urbaines à La Hague (Pays-Bas) le 20 novembre 2021 contre les mesures sanitaires. (DANNY KEMP / AFP)

En Autriche, une manifestation contre "la corona-dictature"





En Autriche, plus de 40 000 personnes ont manifesté à Vienne samedi, à deux pas de l'ancien palais impérial de la Hofburg. Les manifestants ont dénoncé "la corona-dictature" et le "fascisme", à deux jours de l'entrée en vigueur d'un nouveau confinement jusqu'au 13 décembre. La manifestation s'est déroulée sous haute surveillance de la police, qui redoutait la venue d'identitaires, de militants néonazis et de hooligans.

Dans une Europe redevenue l'épicentre de l'épidémie, l'Autriche, où le nombre de cas atteint des niveaux inédits depuis le printemps 2020, est le premier pays à confiner à nouveau totalement sa population, mais plusieurs autres ont annoncé un durcissement des restrictions ces derniers jours. L'Autriche est aussi devenue le premier pays de l'UE à rendre la vaccination obligatoire pour toute la population, à partir de février.

Manifestation à Vienne (Autriche) contre les mesures sanitaires le 20 novembre 2021. (ASKIN KIYAGAN / ANADOLU AGENCY / AFP)

Au Danemark, le retour des manifestations contre le pass sanitaire

Dans ce pays, le petit mouvement de protestation lancé il y a un an reprend. Le mouvement radical des "Men in Black", qui se revendique anti-système, a organisé son premier rassemblement, avec un millier de personnes à Copenhague ,selon la police, 2 000 selon les organisateurs. Les "Men in Black" protestent contre le retour du pass sanitaire. Le Danemark a rétabli en partie le "coronapas", deux mois après la levée complète des restrictions.

Chez le voisin suédois, une petite manifestation a rassemblé 200 à 300 personnes à Stockholm dans l'après-midi, selon des images mises en ligne par les participants. En Suède, les manifestants dénoncent l'instauration d'un pass vaccinal dans les réunions à l'intérieur de moins de 100 personnes.

Manifestation des "Men in Black" contre les mesures sanitaires à Copenhague (Danemark), le 20 novembre 2021. (THIBAULT SAVARY / AFP)

En Australie, des protestations... et des contre-manifestations

En Australie aussi, 10 000 personnes ont défilé à Sidney et plusieurs milliers à Melbourne pour protester contre la vaccination obligatoire, qui n'est exigée que dans certains Etats et Territoires pour certaines catégories professionnelles, alors même que la vie est redevenue quasi-normale dans le pays. A Melbourne a aussi eu lieu une des premières contre-manifestations, qui a réuni 2 000 personnes en soutien aux mesures anti-Covid.