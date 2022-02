Covid-19 : fin programmée du pass vaccinal au Québec, le Canada assouplit les restrictions sanitaires à ses frontières

"Il est temps d'ajuster notre approche", a déclaré le ministre fédéral de la Santé. Le Canada a annoncé mardi l'assouplissement des restrictions sanitaires à ses frontières et notamment la fin de l'exigence d'un test PCR pour entrer dans le pays, tandis que le Québec va progressivement abandonner son passeport vaccinal.

Le pays a aussi levé sa recommandation d'éviter les voyages à l'étranger, au moment où le pays est secoué depuis plus de deux semaines par une contestation anti-mesures sanitaires.

Plus de facilités pour se rendre au Canada

À compter du 28 février, les voyageurs vaccinés n'auront plus l'obligation de présenter un test PCR négatif à leur entrée au Canada. Ils "auront l'option d'utiliser un test antigénique rapide ou un test moléculaire", et pourront également être testé aléatoirement à leur arrivée. "Les voyageurs entièrement vaccinés en attente du résultat d'un test aléatoire n'auront plus à se mettre en quarantaine en attendant leur résultat", a précisé le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, qui a justifié ces assouplisements par le fait que "le pic de la vague Omicron" a été franchi fin janvier.

Le Canada lèvera aussi à compter de la fin février les restrictions pour les enfants de 12 ans qui entrent au pays avec des adultes vaccinés. Ces derniers n'auront plus besoin de s'isoler à leur entrée sur le sol canadien.

Le pass disparaîtra dans un mois au Québec

Au Québec, le ministre de la Santé de la province francophone a annoncé de son côté mardi "le retrait graduel du passeport vaccinal" d'ici au 14 mars. Ce passeport était obligatoire dans la province pour aller au cinéma, au restaurant, dans une salle de sport mais aussi pour acheter de l'alcool ou se rendre dans un grand magasin (hors épicerie).

Le Québec avait depuis le début de la vague Omicron instauré des mesures très strictes, interdisant en janvier jusqu'aux rassemblements privés et fermant tous les restaurants, cinémas, théâtres. Elles sont été progressivement levées.

La province avait même, il y a à peine plus d'un mois, pensé mettre en place une nouvelle taxe uniquement sur les non-vaccinés qui représentent "un fardeau financier pour tous les Québécois", avait déclaré le Premier ministre québécois François Legault avant de faire marche arrière quelques jours plus tard.