Covid-19 : fin du remboursement des tests à partir du 15 octobre

À partir du 15 octobre, les personnes non vaccinées vont devoir payer pour leur test Covid-19.

À partir du 15 octobre pour les non-vaccinés, les tests anti-coronavirus seront payants. Le test PCR coûtera 44 euros et le test antigénique 22 euros en laboratoire et de 25 à 30 euros en pharmacie. Les tests resteront pris en charge pour les personnes vaccinées, ainsi que pour les personnes présentant des symptômes, sur ordonnance. Egalement, seront aussi concernés les cas contacts signalés par l'Assurance maladie ainsi que pour les mineurs entre 12 et 17 ans. 86,5% de la population française majeure présente un schéma vaccinal complet, mais le dépistage coûte encore cher.

6,2 milliards d'euros de tests

En 2021, la Sécurité sociale prévoit un budget de plus de 6,2 milliards d'euros pour financer les tests, presque autant que la campagne de vaccination, qui a coûté 5,8 milliards d'euros. Le déremboursement des tests a pour but d'inciter implicitement tout le monde à se faire vacciner. Le gouvernement planche également sur une fin du pass sanitaire, alors que la situation épidémiologique s'améliore.