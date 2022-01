Covid-19 : fin du masque obligatoire en Angleterre

Après la fin du télétravail et celle du port du masque dans les écoles la semaine passée en Angleterre, place "à la fin du pass sanitaire dans les commerces, les transports et les grands événements" outre-Manche, explique le journaliste de France Télévisions, Matthieu Boisseau, en direct de Londres jeudi 27 janvier.

En dessous des 90 000 cas quotidiens

"Mais dans les faits, ce n'est pas un bouleversement", précise-t-il : désormais, c'est à chaque établissement de décider de garder ou non le masque obligatoire, comme c'est encore le cas à la gare de Victoria ou dans trois magasins dans lesquels s'est rendu le journaliste.De manière plus générale, la levée de restrictions s'améliore nettement : "il y a moins de 90 000 contaminations quotidiennes, et la vague Omicron, en déclin, n'a pas submergé les hôpitaux", conclut Matthieu Boisseau.