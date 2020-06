Covid-19 : Fête de la Musique, à qui la faute ?

Fallait-il interdire purement et simplement la Fête de la Musique ? Les médecins et les scientifiques se disent inquiets des conséquences potentielles des rassemblements spontanés de dimanche 21 juin, des foules compactes à Paris et en région, sans respect des distanciations. Le gouvernement estime qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque Français. À chacun donc de prendre ses responsabilités.

Impossible de faire respecter les distanciations

"Personne n'ose dire la réalité. C'est-à-dire qu'on dit aux gens : 'Allez faire la Fête de la Musique, mais gardez vos distances'. On sait que c'est strictement impossible", explique le Pr Gilbert Deray, néphrologue et chef de service à La Pitié-Salpêtrièe (Paris). Selon lui il était aussi impossible de faire respecter le port d'un masque. "C'est en fait une apothéose de messages contradictoires", assure-t-il.

