Covid-19 : fermée pendant deux ans, l'île de Pâques est à nouveau ouverte au tourisme

Les moaï, célèbres statues monumentales de l'île de Pâques, vont de nouveau entendre le déclic des appareils photo. Le territoire chilien, perdu au milieu du Pacifique, est de nouveau ouvert aux touristes, lundi 1er août, deux ans après mis en place de strictes mesures de restriction pour prévenir la propagation du Covid-19. Un premier vol de touristes, qui, pour la plupart, avaient réservé avant la pandémie début 2020, atterrira jeudi à l'aéroport international de Hanga Roa, le chef-lieu de l'île, a annoncé à la presse locale la sous-secrétaire au Tourisme, Veronica Kunze.

Avant la pandémie, cette île accueillait environ 160 000 touristes par an, acheminés par deux vols quotidiens, pour environ 7 000 habitants permanents. "Nous devons ouvrir l'île, mais nous devons le faire en toute sécurité", a déclaré Veronica Kunze. La réouverture se fera de manière progressive. Il n'y aura que deux vols par semaine et seules les personnes à jour de leur schéma vaccinal et qui présenteront un test PCR négatif de moins de 24 heures seront autorisées à visiter l'île.

En octobre 2021, les habitants avaient été appelés à voter sur la réouverture de l'île en janvier. Le non l'avait emporté avec 67% des suffrages exprimés, mais moins de 20% des habitants s'étaient déplacés aux urnes.