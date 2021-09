Covid-19 : faute de personnel soignant, Mulhouse enclenche le plan blanc

L'annonce a été faite le mardi 21 septembre, et le journaliste Stéphane Gaudry la rapporte. "Le plan blanc a été déclenché à l'hôpital public de Mulhouse (Haut-Rhin) (...) le plan blanc permet de déprogrammer des opérations non urgentes et de maintenir que des interventions urgentes, c'est aussi ce qui permet de solliciter des renforts en personnel. Ce plan, on l'avait déjà connu à Mulhouse lors de la première vague de Covid où des services entiers de l'hôpital avaient été réquisitionnés pour accueillir des malades."

Fatigue et absentéisme

"Si le département reste avec un taux d'incidence assez élevé, supérieur à 100 pour 100 000, ce n'est pas l'afflux de malades, mais bien la pénurie de soignants qui est en cause", explique le journaliste. Une pénurie qui s'explique avec la fatigue généralisée, elle-même entraînant des arrêts maladie et un absentéisme chronique. "S'ajoute désormais la suspension des personnels non vaccinés, ils sont 169 à l'hôpital de Mulhouse, dont une majorité de soignants, une pénurie qui s'ajoute sur un fond de fermeture des services d'urgence", énumère Stéphane Gaudry.