Covid-19 : faut-il imposer le masque en entreprise ?

C. Méral, N. Bidard, C. Barbaux, D. Sébastien, D. Fossard, L. Houeix, P. Fivet, L. Hauville

C. Méral, N. Bidard, C. Barbaux, D. Sébastien, D. Fossard, L. Houeix, P. Fivet, L. Hauville France 2 France Télévisions

Le masque va-t-il bientôt devenir obligatoire en entreprise ? Des médecins appellent à le rendre systématique sur le lieu de travail. PDG d’une entreprise de transports, Alain-Jean Berthelet a décidé de durcir les règles. Dès le 17 août, les 500 salariés seront obligés de porter un masque, et une visière en plus s’ils le souhaitent. "Vu ce qui se passe dans les zones de vacances, je pense que la rentrée sera difficile, avance le PDG. C’est une mesure de sagesse, si jamais on a un cas de Covid dans l’entreprise, ce serait une catastrophe."

"Une seule personne peut contaminer dans tout le monde dans la pièce"

Les entreprises concentrent 22% des foyers de contamination. Les appels se multiplient parmi les médecins pour un port systématique du masque au travail. "Dès qu’un certain nombre de personnes partagent le même espace, une seule personne peut contaminer l’intégralité des personnes présentes dans la pièce", avance le médecin Martin Blachier. Une recommandation qui ne fait pas l’unanimité. Arnaud Mikusiak est électricien, s’il porte le masque quand il est en contact avec le public, il le retire quand selon lui il n’y a pas de risque de contamination.





Le JT

Les autres sujets du JT