Covid-19 : faudra-t-il garder le silence dans les transports en commun ?

Ne plus parler, ne plus téléphoner dans le métro, le bus ou le tramway pour limiter les risques de transmission du Covid-19. Telle est la nouvelle recommandation de l’Académie nationale de médecine rendue publique samedi 23 janvier. Elle a été accueillie de diverses manières, à Paris et à Lille (Nord). “On n’est pas des robots. On ne va pas marcher sans parler ni téléphoner”, commente une Parisienne.





“On a déjà pas mal de restrictions”



“Ça peut être une bonne idée si ça permet de contenir le virus et un retour à une vie plus normale plus rapidement”, souligne un autre usager. “On a déjà pas mal de restrictions, si en plus on nous demande de ne pas discuter”, soupire un jeune homme. S’agirait-il de la recommandation de trop ? “Ça peut être utile. Le seul problème c’est qu’à force de rajouter des mesures aux mesures, on risque de perdre l’adhésion de la population”, explique le Dr Pascal Crépey, épidémiologiste.

